Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

Президент Сербии Александр Вучич объявил о решении досрочно покинуть пост главы государства. Он планирует подать в отставку 25 -26 сентября сразу после возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Вучич сознательно идет на этот шаг, чтобы включиться в предвыборную гонку в статусе обычного гражданина.

Ранее он распустил Народную скупщину (парламент), и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября. Правящая Сербская прогрессивная партия уже выдвинула его кандидатом на пост премьер-министра.

Фото: РИА Новости