Вучич признал поражение: почему молодежь не поддержала бывшего сербского президента

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Парламентские выборы в Сербии принесли сенсацию: Александр Вучич признал поражение, победило движение "Студенческий список".

Эксперты связывают результат с консолидацией молодежи, усталостью от коррупции и внешнеполитическими просчетами Вучича, включая поставки оружия Украине и визит Зеленского. Однако за "Студенческим списком" стоят западно-центристские элиты, использовавшие романтизм молодежи для прихода к власти. О том, что стало триггером, как распределились голоса и что ждет Сербию, рассказал лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" Ярослав Давыденко в "Актуальном интервью".

Два года назад обрушение кровли вокзала в сербском Нови-Саде унесло 16 жизней. Это стало триггером для молодежи, тогда она заговорила о системных проблемах: коррупции, неэффективности суда и правосудия. Вучич выбрал сторону поддержки подрядчиков, публично не признав проблем. "Он отрицал проблемы, не хотел их решать. Именно тогда зародилось движение "Студенческий список" - горизонтальная структура, удобная для работы с молодежью. Западные партнеры обеспечили им медийность и легитимность", - пояснил Ярослав Давыденко.

"Студенческий список" - это бирка, а не партия. В парламенте, который формируется, нет ни одного студента. Молодежь - главная движущая сила, но аморфная и сложноуправляемая. Ее оседлали западно-центристские элиты. "Молодежь просто использовали для политизации, выдвижения претензий Вучичу, выдвижения своих кандидатов на должности в парламенте. Скоро она это поймет, когда начнут принимать решения, не ориентированные на ее интересы. На данный момент "Студенческий список" и его формирующееся правительство уже пытается балансировать между Москвой и Брюсселем, как Вучич. Вучич в этом долгое время преуспевал, но его последние внешнеполитические просчеты - поставки оружия Украине, визит Зеленского - стали триггером для пророссийского электората, который перестал голосовать за правящую партию и сделал выбор в пользу "Студенческого списка", - отметил эксперт.

Более 80 % молодежи до 30 лет были недовольны политикой Вучича. Среди старшего поколения таких было около 30 %. Обычно молодежь пассивна, но на этих досрочных выборах ее явка была максимально обеспечена агитацией и поддержкой Запада. "За один день молодежь обеспечила большую явку и одинаковую позицию по главному вопросу. Это сыграло в пользу "Студенческого списка", - резюмировал Ярослав Давыденко.