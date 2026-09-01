Вучич: Сербия на пути в ЕС строит политику на принципах самостоятельности и нейтралитета

Стратегической целью Белграда остается вступление в Европейский союз, однако страна намерена и дальше строить свою внешнюю политику на принципах самостоятельности и военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет БЕЛТА.

"Мы идем по европейскому пути, но формируем свою политику на принципах независимости, военного нейтралитета, диалога и развития сотрудничества во всех частях света", - подчеркнул сербский лидер в ходе встречи, посвященной 65-й годовщине первой конференции Движения неприсоединения.

Вучич также отметил, что в период вооруженных конфликтов, растущего недоверия между державами, сбоев в торговых потоках и изменения климата странам организации следует "объединиться и вместе встать на защиту справедливого и свободного международного порядка".

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.