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Вучич: На Западе знали об угрозе терактов

Вучич: На Западе знали об угрозе терактов

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что предупреждения посольств США и Великобритании о воздержании от посещения торговых центров в Москве свидетельствуют о том, что их разведывательные службы имели информацию о потенциальных угрозах терактов. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич отметил, что 7 марта американское посольство, а за ним британцы и другие, призвало своих граждан избегать посещения торговых центров. Это указывает на то, что их спецслужбы могли перехватить определенные разговоры, получить информацию и знать, что грядет что-то негативное.

Фото vucic.rs

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