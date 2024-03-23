Вучич: На Западе знали об угрозе терактов

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что предупреждения посольств США и Великобритании о воздержании от посещения торговых центров в Москве свидетельствуют о том, что их разведывательные службы имели информацию о потенциальных угрозах терактов. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич отметил, что 7 марта американское посольство, а за ним британцы и другие, призвало своих граждан избегать посещения торговых центров. Это указывает на то, что их спецслужбы могли перехватить определенные разговоры, получить информацию и знать, что грядет что-то негативное.