Вучич о заявлениях Меркель и Порошенко о Минских соглашениях: Для меня это ясный сигнал - кому нельзя верить

"Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего, политическом. Для меня это ясный сигнал - кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос: а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ",