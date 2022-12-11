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Вучич о заявлениях Меркель и Порошенко о Минских соглашениях: Для меня это ясный сигнал - кому нельзя верить
Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев и Запад не собирались исполнять Минские соглашения, драматично меняют картину событий. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости.
"Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего, политическом. Для меня это ясный сигнал - кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос: а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ",
-отметил Александр Вучич.
Фото:
© РИА Новост
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