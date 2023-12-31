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Вучич: Сербия продолжит путь в ЕС, при этом сохранит дружбу с Россией и Китаем
Власти Сербии продолжат проводить независимую политику. Об этом заявил президент страны. Александр Вучич подчеркнул, что Белград не оставит путь в ЕС, но сохранит традиционно дружеские отношения с Россией и Китаем. Также Вучич заверил, что цветная революция в Сербии не удастся из-за слабой поддержки гражданами оппозиции.
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