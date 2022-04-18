Сообщения о минировании сербских самолетов поступают из Украины. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, это не что иное, как попытка европейских спецслужб надавить на Белград и отменить авиасообщение с Москвой. Лидер Сербии эмоционально пояснил, что не будет это делать из принципа. И отметил, что те, кто говорит о "кровавых руках из-за сохранений рейсов в РФ", пусть лучше вспомнят свои действия во время бомбардировок НАТО в 1999 году.