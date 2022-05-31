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Вучич вступил в должность президента Сербии
Мир, стабильность и независимость в принятии решений, свобода, безопасность, здоровье и труд. Президент Сербии Александр Вучич назвал приоритеты своего второго срока на посту лидера страны. Сегодня он принес присягу в парламенте Сербии. По результатам апрельских президентских выборов Вучич получил без малого 59 % голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. Тогда же состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получившая большинство в парламенте. Вопреки санкционной политике Запада, Белград отказался занять позицию против России в ущерб национальным интересам и продолжает сотрудничество с Москвой.
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