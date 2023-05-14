Вучич заявил о скором уходе с поста главы правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что в ближайшее время покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), пишет РИА Новости.



"Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. И об этом (оппоненты. - Прим. ред.) врали, что никогда не произойдет. Объясню все людям на этом большом съезде и так далее", - сказал он.



Съезд СПП запланирован на 26 мая. По словам Вучича, он должен стать крупнейшим в истории Сербии и принять важные партии и страны решения. Кроме того, президент заявлял о желании создать широкое надпартийное движение.