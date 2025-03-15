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Вулин не исключил возможность ареста Милорада Додика
Замглавы правительства Сербии Александар Вулин не исключил попытку захвата президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика сегодня ночью силами военного контингента ЕС в стране (EUFOR) по плану западных спецслужб. Об этом пишет ТАСС.
"Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ. Она будет осуществлена силами EUFOR или военизированных формирований, вновь собранных Насером Оричем (полевой командир времен боснийской войны 1990-х годов - прим. ТАСС)", - приводит слова Вулина газета "Вечерне новости".
Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.
Речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано. 12 марта прокуратура БиГ запросила содействие органов безопасности в задержании Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и председателя парламента энтитета Ненада Стевандича. Глава МВД Республики Сербской Синиша Каран исключил возможность их задержания. Сам Додик заявил, что не намерен покидать Республику Сербскую, несмотря на постановление о его задержании.