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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 км
Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 км над уровнем моря, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом пишет РИА Новости.
"Утром эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 200 км на северо-восток от вулкана. Позднее произошел еще один выброс пепла на высоту 8,5 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 35 км на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.
Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. Шивелуч расположен на расстоянии 50 км к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.