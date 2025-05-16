Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 км

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Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 км над уровнем моря, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом пишет РИА Новости.

"Утром эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 200 км на северо-восток от вулкана. Позднее произошел еще один выброс пепла на высоту 8,5 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 35 км на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.