Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 км

Пепловый выброс зафиксировали на курильском вулкане Эбеко 12 января, пишет БЕЛТА.



Высота пеплового выброса составила около 3,5 км над уровнем моря.



Вулкан Эбеко высотой 1156 м расположен на острове Парамушир в 7 км от Северо-Курильска. Регулярные выбросы на нем фиксируются с 20 октября 2016 года. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма поднялся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.



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