Вулкан Этна снова извергается

Вулкан Этна на Сицилии вновь извергается -уже четвертый раз за неделю. Специалисты по-прежнему считают, что угрозы он не представляет - жителей близлежащих городов не эвакуируют, авиасообщение не закрывают. Поэтому кадры раскаленной лавы удается снять совсем близко. Сотни туристов пытаются добраться на итальянский остров, чтобы лично стать свидетелями извержения.