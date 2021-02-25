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Вулкан Этна снова извергается

Вулкан Этна на Сицилии вновь извергается -уже четвертый раз за неделю. Специалисты по-прежнему считают, что угрозы он не представляет - жителей близлежащих городов не эвакуируют, авиасообщение не закрывают. Поэтому кадры раскаленной лавы удается снять совсем близко. Сотни туристов пытаются добраться на итальянский остров, чтобы лично стать свидетелями извержения.

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