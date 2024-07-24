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Вулкан Этна выбросил в небо столб пепла высотой до 8 км

На итальянской Сицилии продолжается извержение вулкана. По сообщениям местных СМИ, Этна выбросил в небо столб пепла высотой до 8 километров. Это привело к сбоям в работе аэропорта Катании - там отметили, что из-за обильного выпадения вулканического пепла до окончания этого процесса воздушная гавань будет закрыта.

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье острова Сицилия, считается самым крупным из действующих в Европе. У него имеется несколько сотен боковых кратеров, из которых примерно раз в три месяца извергается лава.

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