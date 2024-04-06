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Вулкан Этна выпускает живописные кольца

Чрезвычайно редкое явление можно наблюдать на Сицилии. Вулкан Этна дымит, но крайне необычно: над жерлом появляются удивительно живописные кольца. Эта огненная гора уже несколько тысяч лет остается однойиз самых активных в Европе.

Кольца - явление хоть и необычное, однако не уникальное, подобное можно наблюдать в ситуации, когда активность вулкана растет в условиях практически полного безветрия.

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