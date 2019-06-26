Знаменитый индонезийский вулкан Кракатау выбросил в атмосферу гигантский столб пара и пепла. Момент зафиксировала камера, установленная на кратере. Кракатау, находящийся между островами Ява и Суматра, известен не столько размерами, сколько мощнейшим извержением 1883 года. Тогда от природного катаклизма содрогнулась вся планета - взрывная волна обогнула Землю несколько раз.