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Вулкан Шивелуч снова выбрасывает пепел

Вулкан Шивелуч снова беспокоит жителей Камчатки. Вчера гора выбросила столб пепла высотой 3,5 километра. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки пока зафиксировано не было. Напомним, Шивелуч достаточно активен последнее время. В прошлый раз он выбрасывал пепел чуть более недели назад на высоту около 6,5 километра.

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