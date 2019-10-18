Вулкан Шивелуч снова выбрасывает пепел

Вулкан Шивелуч снова беспокоит жителей Камчатки. Вчера гора выбросила столб пепла высотой 3,5 километра. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки пока зафиксировано не было. Напомним, Шивелуч достаточно активен последнее время. В прошлый раз он выбрасывал пепел чуть более недели назад на высоту около 6,5 километра.