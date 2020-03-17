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Вулкан Стромболи активизировался из-за землетрясения в Италии

Сегодня утром юг страны всколыхнул ряд подземных толчков магнитудой 4,2. Жертв и разрушений нет. Многие жители городов в регионе Калабрия провели ночь на улице, опасаясь обрушения зданий.

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