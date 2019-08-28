Вулкан Стромболи в Италии снова возобновил активность

Панику среди туристов вызвал вулкан Стромболи в Италии - он снова возобновил активность. После извержения в виде сильного взрыва на головы людям с неба посыпался пепел и небольшие камни. Ученые зарегистрировали взрыв высокой интенсивности. К жертвам и разрушениям извержение не привело, но вызвало сильные пожары на склонах горы - сейчас их тушат пожарники.