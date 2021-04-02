Вулканическая активность на Земле в эти дни как никогда велика

В Гватемале Пакая привлекает тысячи туристов. Место стало популярным и у тик-токеров. Власти предупреждают: запись молодыми блогерами видеороликов возле раскаленной лавы опасна для жизни!



Вовсю разыгрывается опасная красота и в Исландии. Спустя почти 6 тысяч лет сна местный вулкан вновь активен! У подножия огненной горы уже побывало рекордное количество туристов. Любители снимают окрестности в разное время суток. Кадры напоминают ландшафты других планет!



Крупнейший вулкан Европы тоже не отстает от тренда. С начала февраля Этна на Сицилии извергался уже 17 раз! Из-за последнего выброса пепла приостанавливали работу аэропорта Катании.



