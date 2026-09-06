Вулканический дуэт: в Индонезии началось извержение сразу двух вулканов

Извержение вулкана Анак-Кракатау парализовало авиасообщение в главном аэропорту индонезийской столицы: ущерб наверняка окажется колоссальным, поскольку Джакарта является главным пассажирским и грузовым хабом не только страны, но и региона в целом.

Вулкан извергается уже многие годы, но теперь его активность резко возросла: из жерла изливаются все большие объемы лавы, а дым и пепел взметнулись в воздух на десятки километров.

Одновременно началось извержение вулкана Семеру на острове Ява. Пепел из жерла поднялся на высоту около километра: судя по его растущей активности, это только начало. В регионе началась эвакуация населения из деревень, которые расположены у подножия вулкана.