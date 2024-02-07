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ВВП больше, чем в Италии и Канаде - Техас может стать девятой экономикой мира
В США случился серьезный внутриполитический кризис. Губернатор Техаса Грег Эбботт послал Президента США Джо Байдена куда подальше, а жители его поддержали.
Вообще Техас для США - одна из основных кровеносных систем. На долю штата приходится половина добычи нефти и четверть добычи газа во всей стране. Если Остин (столица Техаса) объявит независимость, то сразу же станет девятой экономикой мира.
Объем экономики штата превышает 2 трлн долларов. И может дать фору целым странам. Для понимания, это больше, чем в Италии и Канаде. Техас предлагает бизнесу дешевую энергию, здесь нет корпоративного подоходного налога, что привлекает большое количество иностранных компаний, особенно из Европы.
Еще там расположены 19 морских портов. Почти 150 тыс. человек задействованы в авиационной и космической отрасли. На территории штата 1450 аэропортов. Находится там и крупнейший Центр космических полетов им. Джонсона - центр космических полетов NASA (сердце космонавтики).
Компании-гиганты тоже c техасской пропиской - Boeing, SpaceX, и крупнейшая американская вооруженная корпорация Lockheed Martin. И вся эта огромна махина отказывается подчиняться Белому дому.
Из-за чего "вскипел" один из ключевых американских штатов, кто называет Байдена "исполняющим обязанности президента", не верит в законность его победы на выборах и отказывается подчиняться решениям из Вашингтона. Почему власти отказываются останавливать поток мигрантов в США и отправится ли Техас в "свободное плавание", вы узнаете в новом выпуске "Понятной политики".
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