ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ВВП больше, чем в Италии и Канаде - Техас может стать девятой экономикой мира

ВВП больше, чем в Италии и Канаде - Техас может стать девятой экономикой мира

В США случился серьезный внутриполитический кризис. Губернатор Техаса Грег Эбботт послал Президента США Джо Байдена куда подальше, а жители его поддержали.

Вообще Техас для США - одна из основных кровеносных систем. На долю штата приходится половина добычи нефти и четверть добычи газа во всей стране. Если Остин (столица Техаса) объявит независимость, то сразу же станет девятой экономикой мира.

Объем экономики штата превышает 2 трлн долларов. И может дать фору целым странам. Для понимания, это больше, чем в Италии и Канаде. Техас предлагает бизнесу дешевую энергию, здесь нет корпоративного подоходного налога, что привлекает большое количество иностранных компаний, особенно из Европы.


Изображение

Еще там расположены 19 морских портов. Почти 150 тыс. человек задействованы в авиационной и космической отрасли. На территории штата 1450 аэропортов. Находится там и крупнейший Центр космических полетов им. Джонсона - центр космических полетов NASA (сердце космонавтики).

Компании-гиганты тоже c техасской пропиской - Boeing, SpaceX, и крупнейшая американская вооруженная корпорация Lockheed Martin. И вся эта огромна махина отказывается подчиняться Белому дому.

Из-за чего "вскипел" один из ключевых американских штатов, кто называет Байдена "исполняющим обязанности президента", не верит в законность его победы на выборах и отказывается подчиняться решениям из Вашингтона. Почему власти отказываются останавливать поток мигрантов в США и отправится ли Техас в "свободное плавание", вы узнаете в новом выпуске "Понятной политики".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все