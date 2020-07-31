ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 %

Пандемия коронавируса продолжает ударять по экономическим показателям в мире. ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на рекордные 14,4 %. Это самое серьезное снижение с начала наблюдений в 1995 году, сообщает Евростат. ВВП основных экономик сообщества - Франции и Германии - сократился на 10 и 11,7 % соответственно. Наибольший спад наблюдается в Испании - более 22%. Эксперты надеются, что рецессия европейской экономики закончится в третьем квартале. Оптимистичные прогнозы звучат в отношении Сербии. По итогам июня промышленное производство там выросло на 2,5 % Особый рост демонстрируют перерабатывающая и строительная промышленность.