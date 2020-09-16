3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ВВП Евросоюза во втором квартале снизился на рекордные 12%
Пример, когда страны ушли на карантин и закрыли предприятия. ВВП Евросоюза во втором квартале снизился на рекордные 12%. Это заявила глава Еврокомиссии. По ее словам, в результате кризиса, вызванного пандемией, в Европе многие жители и вовсе остались без средств к существованию. В связи с этим она предложила ввести минимальную заработную плату, чтобы поддержать разорившихся граждан. К слову, нынешний экономический спад в Европе стал крупнейшим за последние четверть века. Главная проблема - массовая безработица.
На этом фоне уже для всего мира становится очевидно: решение Беларуси не останавливать экономику доказало свою правоту. И тем "понятнее" (если можно так выразиться) становятся агрессивные выпады в сторону Минска от западных политиков. Им сейчас очень хотелось бы увидеть забастовки на наших промышленных гигантах (будь то Беларуськалий, БелАЗ, "Гродно-Азот", МТЗ либо МАЗ). И этот простой конкуренты смогли бы использовать исключительно с выгодой для себя.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва