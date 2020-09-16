Пример, когда страны ушли на карантин и закрыли предприятия. ВВП Евросоюза во втором квартале снизился на рекордные 12%. Это заявила глава Еврокомиссии. По ее словам, в результате кризиса, вызванного пандемией, в Европе многие жители и вовсе остались без средств к существованию. В связи с этим она предложила ввести минимальную заработную плату, чтобы поддержать разорившихся граждан. К слову, нынешний экономический спад в Европе стал крупнейшим за последние четверть века. Главная проблема - массовая безработица.



На этом фоне уже для всего мира становится очевидно: решение Беларуси не останавливать экономику доказало свою правоту. И тем "понятнее" (если можно так выразиться) становятся агрессивные выпады в сторону Минска от западных политиков. Им сейчас очень хотелось бы увидеть забастовки на наших промышленных гигантах (будь то Беларуськалий, БелАЗ, "Гродно-Азот", МТЗ либо МАЗ). И этот простой конкуренты смогли бы использовать исключительно с выгодой для себя.



