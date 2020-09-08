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ВВП ЮАР во 2 квартале рухнул на 51 %
В экономике ЮАР зафиксировано падение ВВП на 51 % во 2 квартале года. По заявлению статистического управления страны, это падение - самое серьезное за последние 35 лет. Беспрецедентное сокращение - следствие строгой изоляции, введенной 27 марта. Карантин привел к резкому спаду в строительной, производственной и горнодобывающей отраслях, где активность сократилась до 70 %.
В Европе не хотят второго локдауна
Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна. Против убыточных ограничительных мер уже высказались канцлер Германии и президент Франции.
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