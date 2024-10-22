ВВС Израиля за сутки атаковали 230 объектов в Ливане и секторе Газа

За последние сутки ВВС Израиля нанесли удары по 230 объектам "Хезболла" и ХАМАС в Ливане и секторе Газа.

Среди уничтоженных объектов ЦАХАЛ отмечает три командных центра, один из которых отвечал за запуск беспилотников. Ударам подверглись районы Бейрута, где были склады оружия и база военно-морских сил. Пострадала также Центральная городская больница на юге ливанской столицы, погибли не менее 13 человек.

В Израиле между тем зафиксировали десятки запусков ракет со стороны Ливана, о пострадавших не сообщается.