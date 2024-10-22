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ВВС Израиля за сутки атаковали 230 объектов в Ливане и секторе Газа
За последние сутки ВВС Израиля нанесли удары по 230 объектам "Хезболла" и ХАМАС в Ливане и секторе Газа.
Среди уничтоженных объектов ЦАХАЛ отмечает три командных центра, один из которых отвечал за запуск беспилотников. Ударам подверглись районы Бейрута, где были склады оружия и база военно-морских сил. Пострадала также Центральная городская больница на юге ливанской столицы, погибли не менее 13 человек.
В Израиле между тем зафиксировали десятки запусков ракет со стороны Ливана, о пострадавших не сообщается.
Кроме того, продолжаются рейды израильской армии на Западном берегу реки Иордан.
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