ВВС Румынии провели экстренную проверку боеготовности

Военно-воздушные силы Румынии провели экстренные учения по проверке боеготовности. На фоне обострения ситуации в регионе экипажи истребителей F-16 отработали задачи по патрулированию и перехвату целей.

Командование подчеркнуло: пилоты показали способность подняться в небо и вступить в бой всего через 15 минут после объявления тревоги.

Маневры Бухареста связаны с резким ростом авиационных инцидентов. С начала года в воздушное пространство страны беспилотники проникали не менее 19 раз. А всего на румынской территории было зафиксировано около 50 случаев обнаружения обломков БПЛА.