ВВС США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Они будут участвовать в воздушных учениях совместно с союзниками и партнерами по НАТО. Группа лайнеров приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд. В-52 уже успели выполнить полеты в воздушном пространстве Европы. В том числе над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.