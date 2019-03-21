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ВВС США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Они будут участвовать в воздушных учениях совместно с союзниками и партнерами по НАТО. Группа лайнеров приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд. В-52 уже успели выполнить полеты в воздушном пространстве Европы. В том числе над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.

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