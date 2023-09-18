Пентагон обратился к простым американцам помочь найти военный самолет. ВВС США потеряли самый дорогой на вооружении стелс-истребитель пятого поколения F-35 стоимостью 80 млн долларов. Во время выполнения тренировочного полета в штате Южная Каролина произошла нештатная ситуация, пилот катапультировался. Официальных данных о крушении самолета нет, истребитель ищут.