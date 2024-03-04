ВВС США приступили к разработке программы по замене устаревших истребителей и бомбардировщиков

ВВС США приступили к разработке амбициозной программы по замене устаревших истребителей и бомбардировщиков на современные и более дешевые беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Известно, что бюджет программы оценивается в 6 млрд долларов. Пентагон надеется заказать на эту сумму как минимум тысячу беспилотных истребителей, причем сотни таких дронов могут поступить на вооружение американской армии уже в течение следующих пяти лет. Издание отмечает, что подобные технологии трансформируют современную войну.

