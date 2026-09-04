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Знаменитая фраза экс-канцлера Германии Ангелы Меркель "Мы справимся" ("Wir schaffen das") спустя годы воспринимается как символ политики, которая подорвала культуру, идентичность и безопасность страны. Об этом высказал свое мнение политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью".

По его словам, итог этой политики уже очевиден: "На эту знаменитую фразу госпожи Меркель, которую она сказала в своем парламенте, мы ответим: "Нет, вы не справились. Вы, госпожа Меркель, разрушили германскую культуру, германскую идентичность, знаменитую германскую безопасность". И все это приведет в конечном итоге вообще к разрушению Германии".

Об этом, как отметил он, сигнализируют многие американские политики. "Выступал недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс и публично на одном из международных форумов говорил, что Германия идет к катастрофе. Об этом говорит и Илон Маск, и другие лидеры американского общественного мнения. Об этом говорим и мы", - обозначил Юрий Воскресенский.

quote То, что сделала Меркель, наверное, одна из величайших национальных трагедий. После всех этих войн, которые инициировал и пережил германский народ. Юрий Воскресенский

Отдельно он остановился на масштабах миграции и статистике. "В Германию заехало порядка 6 млн человек. Мы берем разную статистику, потому что МВД Германии скрывает и фальсифицирует статистику. Мы недавно из уст министр внутренних дел Германии Александера Добриндта услышали, что, оказывается, все эти годы нарушалась немецкая конституция, что его предшественник дал устный приказ не исполнять конституцию, потому что конституция предусматривает рассмотрение прошений в случае политически преследуемых лиц. Очевидно, что вся эта масса не может быть политически преследуемой", - пояснил Юрий Воскресенский.

По его оценке, были нарушены и европейские нормы. "Дальше были нарушены европейские законодательные акты. В частности, Дублинский протокол 1990 года, который предусматривает рассматривать прошение в первой стране ЕС, в которую въехал беженец. А Германия нигде не может являться первой страной въезда. Она окружена другими странами ЕС", - заключил политолог.