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Вы не поверите! Назван самый популярный фильм в 2022 году в России

Вы не поверите! Назван самый популярный фильм в 2022 году в России

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет."Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31.12.2022", - говорится в сообщении.

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