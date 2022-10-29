Блинкен, вы встали на сторону террористического государства - госсекретарь США выслушал правду от соотечественников

"Янки, убирайтесь домой" и "Мы не хотим, чтобы вы здесь были". Протестующие против продолжения конфликта на Украине прервали мероприятие с участием госсекретаря США в канадском Монреале (информирует "Блумберг"). Отмечается, что политики проводили встречу с членами организации, помогающей сирийским беженцам.

А чуть позже по прилету на родину Энтони Блинкен получил порцию правды от соотечественников прямо в аэропорту.

- Тебя под суд надо!

- Вы встали на сторону террористического государства, секретарь Блинкен, и ведете нашу страну к ядерной войне. Вооружаете на Украине неонацистов, тащите нас к войне и ставите под угрозу будущее наших детей. Позор! У вас нет никакого права читать лекции о демократии. Хватит войны! Хватит войны! Вы поджигатель, вы встали на защиту военных преступников и поощряете государственный терроризм. Как вам не стыдно, секретарь Блинкен! Позор!





Осуждение военной помощи США

Недовольство по поводу финансирования США украинского конфликта пришлось выслушать члену Палаты представителей. Стоит отметить, что ранее Ильхан Омар высказывалась о дипломатических переговорах с Россией, но, столкнувшись с давлением, отказалась от инициативы. Омар вошла в правительство США как антивоенная активистка, и ей об этом тут же напомнили.

"Вы должны быть прогрессивным демократом. Антивоенным. Антивоенным! 80 миллиардов Украине - это не антивоенные действия. Украина убивает собственных граждан на Донбассе. Есть маленькие дети, которых лишают жизни благодаря Зеленскому! Да, Зеленскому на Донбассе!"