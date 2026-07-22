Безоговорочная поддержка Киева со стороны Евросоюза может прекратиться после грядущего электорального цикла в ключевых странах блока.

Как сообщает Welt, на фоне экономического кризиса граждане европейских государств выражают все большее недовольство ростом расходов на оборону, который чиновники покрывают за счет урезания социальных программ.

Этой ситуацией с огромным успехом пользуются набирающие популярность оппозиционные партии. В так называемой коалиции желающих, например, уже наметился глубокий политический раскол. А запланированные на 2027 год выборы во Франции, Польше, Италии, Испании и вовсе способны радикально изменить климат в ЕС, заставив новые правительства полностью свернуть финансирование украинского режима.