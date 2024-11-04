Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо

Выборы президента Соединенных Штатов вызывают чувство, близкое к разочарованию: их ждали как 12-балльного землетрясения, они должны были дать старт цепочке событий, которые радикальнейшим образом переменят весь мир. Все следили за Штатами, полагая, что лев и единорог схватятся за американскую корону, и победитель, если он чудом останется жив, потом долго станет зализывать раны.

Вышло иначе: из информационного пузыря, который надули перед голосованием, с хлопком вышел воздух, и от него не осталось ровным счетом ничего - словно и не было этого пузыря, наполненного страхами, ожиданиями и обещаниями. Трамп уверял, что в течение суток после своей победы разрешит сразу несколько глобальных проблем - и вот прошла без малого неделя, а назревшие проблемы по-прежнему превращаются в перезревшие, и решения им не видать. Давайте посмотрим, что происходит за океаном.

Наш безумный, безумный, безумный мир исчерпывающе характеризует пара-тройка фактов, которые выглядят нажористым бредом шизофреника, но являются дистиллированнейшей правдой. После победы Трампа на выборах его безопасность начала по-особенному тревожить службу президентской охраны, и вокруг его резиденции в Мар-а-Лаго пустили патрульную собаку-робота: пес ученый бессловесно ходит направо и налево, безо всяких там песен и сказок:

Собираясь немедленно уехать из Соединенных Штатов, набивают чемоданы самым дорогим Леди Гага, Барбара Стрейзанд, Роберт де Ниро, Том Хэнкс, Кевин Спейси, Харрисон Форд - в общем, практически весь Голливуд, а также примкнувший к ним Билл Гейтс. Впрочем, может, и не уедут: актерское слово недорогого стоит.

Между тем Дональд Трамп уже написал заявление с просьбой уволить его из МакДональдса в связи с тем, что он устроился на работу президентом Соединенных Штатов: воистину, США - страна безграничных возможностей, в которой любой, кто делает гамбургеры и является миллиардером, может в один день стать главой государства. Вообще же нынешние выборы были, возможно, одними из самых странных в американской истории. Камала Харрис проиграла, не в последнюю очередь, из-за убиенного ее режимом бельчонка.

В самый канун голосования чиновники усыпили белку-звезду Тик-Тока. Логика проста: Орешек - зверушка лесная, значит, он не должен жить в квартире, а чтобы он жил правильно, его следует убить. Белку усыпили, а сотни тысяч подписчиков ее блога наверняка проголосовали против Харрис. Душа Орешка пришла потом поглумиться в зал, где Камала скоро скажет: "Я проиграла, я ухожу!":

Поражение Харрис стало настолько тихим и будничным, словно противники и не повышали перед этим ставки до совершенно запредельного уровня. Камалисты называли трампистов нацистами и объявляли воплощением абсолютного зла - Дональда обвиняли в намерении установить диктатуру, запретить аборты, обидеть трансгендеров - всех вместе и каждого в отдельности. Еще он должен был отнять деньги у бедных и отдать богатым: кстати, что-то в этом духе произошло. Кстати, за последние дни курсы американских акций выросли и главные американские магнаты приобрели еще 64 млрд, причем, один только Маск - 29 млрд.

Удивительное дело, но интрига выборов разрешилась очень быстро, в считанные часы после окончания голосования: республиканец заручился 312 голосами выборщиков, против 226 - у Харрис - такую разницу ничем не перебить, никаким бунтом. Попытки устроить уличный бедлам были, но полиция, как оказалась, умеет быстро окорачивать БЛМовщину, когда сверху не дают иного приказа:

Тема вбросов, подтасовок и фальсификаций на сей раз не звучала - ее не поднимали ни республиканцы, ни демократы. По всей видимости, заинтересованные стороны, наученные опытом 2020-го, наблюдение за процедурой ужесточили до крайности. Попытки жульничать пресекались, и уже в ходе предварительного голосования стало ясно: загнать на участки беспаспортных нелегалов не получится, а тех немногих, что туда доставили, отловили на походах.

Вот репортаж из Джорджии:

"Госсекретарь Джорджии Брет Ревенсбургер объявил, что его офис принимает юридические меры против 20 неграждан, которые незаконно зарегистрировались для голосования. Они были обнаружены в семи разных графствах: эти случаи будут переданы для дальнейшего расследования и судебного преследования. В Фултоне и Коббе расследуются дела еще в отношении 156 человек за аналогичные правонарушения".

Кое-где забарахлили в пользу Камалы Харрис машинки для подсчета голосов. Однако республиканцы добились, чтобы это быстро пресекли. В общем, Харрис, которой еще недавно было слишком много, вдруг растворилась в воздухе, как Чеширский кот, оставив после себя только свою загадочную улыбку:

Камала Харрис, вице-президент США, экс-кандидат в президенты США:

"Мы должны признать результаты этих выборов. Сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в переходный период и что мы будем участвовать в мирной передаче власти".

"Мирная передача власти" - это пока только обещание, а они недорогого стоят. В сущности, способы смахнуть фигуры с доски и выиграть партию есть. Правда, довольно экзотические: 538 членов Коллегии выборщиков только традиция обязует голосовать в соответствии с мандатом избирателей. Раньше далеко не всегда этому мандату следовали: за последние двести с лишним лет не так, как должны были, проголосовали 153 выборщика - подобных называют "недобросовестными" или "вероломными", но отменить их голосование невозможно. А еще парламент может отказать в сертификации выборов - эти два варианта совершенно невероятны, но в нашем странном мире, как выяснилось, возможно все.

Смирение демократов выглядит слишком подозрительно, ведь нынешний проигрыш для них просто фатален. Хантер и Джо Байдены рискуют зегреметь за решетку, Клинтонам и Обаме грозит обвинение в узурпации власти - они отстранили от выборов Байдена и, похоже, фактически за него управляли страной.

А еще есть услужливые чиновники, судьи, спецслужбисты - они удовлетворяли предвыборные нужды Джо и Камалы, что является нарушением закона, и Трамп этого им точно не простит. Наконец, есть миллионы активистов-демократов, которые переживают поражение Харрис как крушение устоев своего мирка. Один американец демонстративно разорвал майку и выругался, а камалистки в знак протеста против Трампа принялись стричься наголо. А за пределами Штатов проигравших вместе с Камалой на этих выборах едва ли не больше, чем в самих США.

В Германии рухнуло правительство - из-за помощи Украине и, значит, хоть и косвенно, но в силу необходимости менять свою политику в угоду Трампу.

В Соединенном Королевстве оппозиция требует от кабинета Его Величества отставки. Есть подозрение, что как минимум министру иностранных дел, который ругательски ругал Трампа, придется уйти, а с ним вместе и премьеру. А почему бы и нет?

Кеми Баденок, лидер Консервативной партии Великобритании:

"Будучи лидером оппозиции Его Величества, я поздравлю избранного президента Трампа с его впечатляющей победой. Премьер-министр встречался с ним. Использовал ли он эту возможность, чтобы извиниться за свои оскорбления и скандальные заявления? За то, что члены правительства заявляли: "Трамп не только ненавидит женщин, но и является симпатизирующим неонацистам психопатом, представляющим угрозу международному порядку?"

Пока из трампова поместья утекают лишь разрозненные слухи, по которым трудно составить представление о его планах для страны и мира. Опубликован основанный на обмолвках и проговорках план урегулирования украинского конфликта: газеты пишут, что фронт хотят заморозить по линии соприкосновения войск, Украину на 20 лет оставить вне НАТО, но вооружать ее продолжат. Сподвижникам Трампа это может казаться дельным предложением, хотя вряд ли с ним легко согласятся конфликтующие стороны.

Говорят, что американцы хотят увеличить импортные пошлины на товары из Европы и Китая - процентов на 10-20. Если это так, то налицо самая радикальная попытка деглобализации и экономической дефрагментации мира - планета расколется на изолированные хозяйственные регионы, ведущие ожесточенную тарифную войну.

Еще, говорят, Трамп собирается поставить на контроль за фармкорпорациями своего соратника Роберта Кеннеди-младшего: тот займется выяснением, кто ввел карантины, обязал людей носить маски, дал приказ об обязательной вакцинации?

Главная проблема 45-го президента Дональда Трампа была в том, что госаппарат блокировал все его начинания, спускаемые вниз распоряжения тонули в бюрократической тине без следа.

47-й президент Трамп заявил, что намерен провести реформу госслужбы с массовыми увольнениями и переформатированием основных структур.

По правде говоря, чтобы обезопасить лидера, одной робособаки явно недостаточно.