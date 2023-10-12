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Выборы без выбора - диктатор Дуда ведет нечистую игру
Считаные дни остаются до всеобщих выборов в Польше. По прогнозам, ни правящая партия "ПиС", ни оппозиционная "Гражданская платформа" могут не получить большинства в Сейме. А шансы на сохранность режима Дуды - Моравецкого вообще тают на глазах. Потому те буквально закручивают гайки. Большинство поляков считают, что диктатор Дуда и его приспешники ведут нечестную избирательную кампанию. Такого мнения придерживаются более 56 % опрошенных. Исследование провело агентство "Ибрис" по заказу газеты "Речь Посполита". Подавляющее число респондентов - 82 % - считает, что убийцы мирных мигрантов на границе во главе с диктатором Дудой не обеспечили равноправие во время избирательной кампании.
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