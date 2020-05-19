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Выборы президента Польши должны пройти 28 июня

28 июня должны пройти президентские выборы в Польше. Об этом сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик. Парламент работает над законом о выборах в условиях пандемии, голосование пройдет по смешанному принципу: кроме избирательных участков отдать голос можно будет при помощи почты.

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