Выборы президента Польши должны пройти 28 июня

28 июня должны пройти президентские выборы в Польше. Об этом сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик. Парламент работает над законом о выборах в условиях пандемии, голосование пройдет по смешанному принципу: кроме избирательных участков отдать голос можно будет при помощи почты.



