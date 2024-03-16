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Выборы Президента России - в Беларуси открыто 6 избирательных участков
В России завершился второй день голосования на выборах Президента. В борьбе за высокий пост участвуют 4 кандидата. Действующий президент Владимир Путин как самовыдвиженец, Николай Харитонов - от КПРФ, Леонид Слуцкий - от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди». Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов избирателей. За 2 дня общая явка, включая нововведение - дистанционное электронное голосование, превысила 55 %. Активно голосование проходит и за рубежом. Кстати, в Беларуси россияне смогут отдать свой голос на 6 избирательных участках, такая возможность у них будет завтра. Как рассказали в ЦИК России, первые результаты выборов Президента ожидаются в воскресенье после 9 вечера.
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