Выборы в американский Конгресс - неужели фальсификации неизбежны?

Фальсификация результатов выборов для США - это норма. Примерно так можно трактовать заявление директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры администрации Байдена. Джен Истерли предупреждает американцев, чтобы они ожидали "ошибок" и "сбоев", которые "случаются на каждых выборах", сравнивая их с "прорывом труб". Истерли утверждает: неполадки - это "нормально" и "не подло", а американским СМИ следует подчиниться такому положению дел и не мешать механизму демократии работать.