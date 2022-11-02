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Выборы в американский Конгресс - неужели фальсификации неизбежны?

Фальсификация результатов выборов для США - это норма. Примерно так можно трактовать заявление директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры администрации Байдена. Джен Истерли предупреждает американцев, чтобы они ожидали "ошибок" и "сбоев", которые "случаются на каждых выборах", сравнивая их с "прорывом труб". Истерли утверждает: неполадки - это "нормально" и "не подло", а американским СМИ следует подчиниться такому положению дел и не мешать механизму демократии работать.

Выборы в американский Конгресс пройдут 8 ноября

В избирательной гонке по всем опросам лидируют республиканцы, что явно создает угрозу не только для администрации Байдена, которая напрочь состоит из демократов, но и для Украины. В случае победы республиканцев военная поддержка Киева может быть пересмотрена в сторону ее прекращения.


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