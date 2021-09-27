Выборы в бундестаг: какой будет Германия после Меркель?

Партия Ангелы Меркель проиграла на выборах в бундестаг, показав наихудший результат в своей истории! По итогам голосования на воскресных выборах первое место заняли социал-демократы во главе с Олафом Шольцем. Правда, ни одна из партий не набирает парламентского большинства. В бундестаге будут представлены еще три партии: "Зеленые", Свободная демократическая партия Германии и "Альтернатива для Германии". "Левые" не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Депутаты нового созыва (предположительно) соберутся на свое первое заседание через месяц. Социал-демократ Шольц, и консерватор Лашет настроены на то, чтобы переговоры о формировании правительства были завершены до католического Рождества. Меркель никак не комментирует прошедшие выборы. Для нее они обернулись и личным поражением.