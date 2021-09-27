3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выборы в бундестаг: какой будет Германия после Меркель?
Партия Ангелы Меркель проиграла на выборах в бундестаг, показав наихудший результат в своей истории! По итогам голосования на воскресных выборах первое место заняли социал-демократы во главе с Олафом Шольцем. Правда, ни одна из партий не набирает парламентского большинства. В бундестаге будут представлены еще три партии: "Зеленые", Свободная демократическая партия Германии и "Альтернатива для Германии". "Левые" не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Депутаты нового созыва (предположительно) соберутся на свое первое заседание через месяц. Социал-демократ Шольц, и консерватор Лашет настроены на то, чтобы переговоры о формировании правительства были завершены до католического Рождества. Меркель никак не комментирует прошедшие выборы. Для нее они обернулись и личным поражением.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов