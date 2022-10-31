Выборы в Конгресс США - печальный прогноз для демократов

Печальные прогнозы из Штатов. За 8 дней до выборов в Конгресс социологи оценивают положение демократов как катастрофическое. Обнаружилось, что проигрывают они даже в тех регионах, которые всегда считались демократическими. Речь в частности, о Нью-Йорке, Орегоне и Флориде. Но в этих регионах Джо Байден надеется своим участием в предвыборных митингах настроения публики переломить. Однако в ряд штатов соратники решили его даже не приглашать, поскольку это только ухудшит положение. Избиркомы в Штатах, которые контролируют демократы, все чаще обвиняют в фальсификациях. Например, в Пенсильвании 240 тысяч бюллетеней отправлены избирателям, которые голосовать не имеют права -в итоге здесь при подсчете голосов на графиках вполне можно ожидать знаменитую "ступеньку Байдена", которая обеспечит победу демократам.