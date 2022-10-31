3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выборы в Конгресс США - печальный прогноз для демократов
Печальные прогнозы из Штатов. За 8 дней до выборов в Конгресс социологи оценивают положение демократов как катастрофическое. Обнаружилось, что проигрывают они даже в тех регионах, которые всегда считались демократическими. Речь в частности, о Нью-Йорке, Орегоне и Флориде. Но в этих регионах Джо Байден надеется своим участием в предвыборных митингах настроения публики переломить. Однако в ряд штатов соратники решили его даже не приглашать, поскольку это только ухудшит положение. Избиркомы в Штатах, которые контролируют демократы, все чаще обвиняют в фальсификациях. Например, в Пенсильвании 240 тысяч бюллетеней отправлены избирателям, которые голосовать не имеют права -в итоге здесь при подсчете голосов на графиках вполне можно ожидать знаменитую "ступеньку Байдена", которая обеспечит победу демократам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов