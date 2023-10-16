Выборы в Польше ознаменовались рекордной явкой - на участки пришли 72 % избирателей

Самая грязная и скандальная электоральная кампания, так оценивают эксперты выборы в Польше. Стремление к переменам и избавление от диктата PiS привели на участки рекордное количество избирателей - явка 72 %. Подсчет голосов еще продолжается. Правящая PiS набирает около 40 %. Но! Создать коалиционное правительство почти наверняка не сможет. С другой стороны, "Гражданской платформе" с ее 26 % придется собирать трехпартийную коалицию с участием движений "Третий путь" и "Левые". Причем политический кризис нынешние власти могут искусственным образом затянуть надолго.

Формирование правительства может затянуться на несколько месяцев, учитывая еще позицию президента. Сейчас вопрос на самом деле позиции президента Дуды, потому что именно он имеет возможность участвовать и активно формировать правительство. Он назначает кандидата премьер-министра и, скорее всего, он может чисто теоретически назначить Качиньского, поскольку в количественном отношении, по количеству голосов, "Право и справедливость" лидирует.

Формирование правительства может затянуться на несколько месяцев, учитывая еще позицию президента. Сейчас вопрос на самом деле позиции президента Дуды, потому что именно он имеет возможность участвовать и активно формировать правительство. Он назначает кандидата премьер-министра и, скорее всего, он может чисто теоретически назначить Качиньского, поскольку в количественном отношении, по количеству голосов, "Право и справедливость" лидирует.

Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Польше неидеальными. Подчеркнув, что государственные СМИ оказывали значительную поддержку правящей партии. Однако PiS добилась невозможного: Дуда и Моравецкий объединили против себя и правых, и левых. Практически все движения, попадающие в парламент, уже заявили о категорическом отказе от любых союзов с правящей партией. В общем, Польшу ожидает довольно долгий период политической турбулентности. Провалилась и затея с референдумом: плебисцит должен был привлечь на сторону PiS, колеблющийся электорат. Но даже нелюбовь к мигрантам не заставила поляков принять активное участие в плебисците: на нем проголосовали лишь 40 % избирателей. Фактически референдум проигнорировало большинство, что стало своеобразным вотумом недоверия властям. В Брюсселе результатов голосования в Польше ждали с нетерпением: перемены в Варшаве обещают, что к власти в Речи Посполитой придет более послушное европейским властям правительство.

