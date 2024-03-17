Выборы в России, Украине, США и переговоры о мире - разная логика разных миров?

Судьбу украинского конфликта оказались способны решить, как ни удивительно, выборы. Причем вышло так, что все они происходят по историческим меркам одновременно: да что там по историческим, даже по обычным, человеческим, почти синхронно.

Речь идет о выборах в России, в Украине и в США - первые и вторые выпали на март, последние, американские, пройдут в ноябре. Вот только вопреки логике, закону и здравому смыслу, украинские не состоялись, и это обещает сделать бойню в Донбассе совершенно бесконечной: впрочем, теперь вся надежда на Трампа. Олег Романов продолжит.

С выборами в России существует недвусмысленная ясность: победа на них путинских соперников имела бы следствием либо впадение войны в состояние дурной бесконечности, либо относительно быструю капитуляцию. Срыв и отмена выборов тоже стали бы поражением Москвы - именно потому вся диверсионная мощь украинских спецслужб была брошена на то, чтобы посеять хаос в не только в пограничье, но и в Центральной России. На это были брошены чуть не все боевики-коллаборационисты - 2,5 тыс. штыков и 3,5 десятка танков.

Бессмысленная с военной и политической точки зрения акция имела одну цель: помешать выборам президента России. Уверен: наши люди, народ России ответит на это еще большей сплоченностью. Кого они хотели запугать? Русский народ?! Владимир Путин, Президент России

Путин в канун выборов сформулировал свою позицию на украинский счет: переговоры могут начаться немедленно - для этого достаточно признать сложившуюся на фронте ситуацию. Не признавать ее, в общем, самоубийственно: поставки на Украину оружия Европой и Штатами рухнули до небывало низкого уровня, потери ВСУ из-за применения Россией тяжелых управляемых авиабомб, наоборот, резко выросли, а перспективы украинской мобилизации призрачны - полумиллиона солдат в сколько-нибудь короткие сроки не наскрести никак.

Рождаются, правда, мимолетные фантазмы, которые тут же разбиваются о грубую реальность: вундерваффе, они же ракеты "Таурус", Германия поставлять отказывается; французы высаживаться в Одессе не спешат; миллиона крупнокалиберных европейских снарядов нет и, очевидно, не будет.

Украинцы явственно устали от войны - не факт, что их голосование стало бы ультиматумом начальству, но, начнись полноценная предвыборная кампания, кандидатам пришлось бы объяснять: за что воюем и когда закончим? "До победного конца, до парада "Абрамсов" в Севастополе и Москве!" - такой вариант ответа уже явно перестал быть мандатом на президентство. Голосование на Украине должно было состояться 31 марта, а 20 мая закон обязывал Зеленского сдать бразды преемнику. Но нет - выборы просто не назначили.

Тут нет никакой логики! Война важнее любых выборов! У моей позиции колоссальная поддержка: если выборы пройдут сейчас, то люди выберут меня! Я не стремлюсь остаться у власти - если б я этого хотел, провел выборы прямо сейчас! Но пришлось бы изменить закон, создать инфраструктуру… Пришлось бы сесть за переговорный стол, а я не хочу сидеть за одним столом с этим человеком! Владимир Зеленский, Президент Украины

Положим, украинцы выборов хотят - и это облекается в самые энергичные и выразительные граффити.

И нет - победа по итогам голосования не только не безусловна, но как раз крайне сомнительна: того же отставного главкома Залужного предпочли бы, без малого, две трети украинцев, против трети за Зеленского.

Собственно, и с законом то же самое: суббота для человека, а не человек для субботы - кому как не Зеленскому это знать. Выборам мешает военное положение? Но его можно было отменить на территориях, где не ведутся боевые действия - в конце концов, выборы 2019 года не проходили ни в Крыму, ни в Донбассе, которые Украина считает своими: легитимности Зеленского это ничуть не повредило.

Почему сейчас иначе? То же с законом о запрете на переговоры с Путиным: любой запрет тем и хорош, что его можно переголосовать в парламенте. Да и сам Зеленский всегда гордился готовностью обходить запреты - вот, например, его характерное интервью: дано оно как раз в момент, когда закрывались последние русские школы, а продавщиц штрафовали за "спасибо" вместо "спасыби":.

По-русски я вам отвечу. Такая информаційная была война, що нельзя говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете по-русски. Я президент, я сам говорю, как хочу. Владимир Зеленский, президент Украины

Да что там русский язык - вот Зеленский дает советы коллегам: согласитесь, такой человек не может манкировать выборами, для него демократия - это святыня.

Я уверен в себе, я уверен в выборе народа, я уверенный человек - как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: "Через месяц новые выборы! Идите, кто хочет! Я иду". Пригласил бы международных наблюдателей. Всех!" Владимир Зеленский, Президент Украины

Из всего обещанного исполнено только одно: конкурентам сказано - идите-ка вы, все те, кто хочет! В любом случае, уже 20 мая статус Зеленского изменится - он станет местоблюстителем, главой хунты, президентом войны, но не "Слугой народа", в качестве которого избирался.

При этом гарантировать ему положение главы государства, защитить от изгнания или тюрьмы, способна только в буквальном смысле бесконечная война: ее окончание или в ней перерыв станет для Зеленского персональной катастрофой. Диктатору военного времени придется, правда, переориентироваться в качестве покровителей с американцев на британцев, но за этим дело не станет.