Выборы в США - о грязных методах политической борьбы по-американски

Основные спутники предвыборной гонки по-американски - это скандалы, интриги, расследования и даже угрозы. И это при том, что выборы там только через полтора года. Обратный отсчет запущен. Действующий Президент и кандидат на новый срок - Байден - угрожает всему миру кризисом из-за дефолта в США. Дональда Трампа преследуют судебные тяжбы. О грязных методах политической борьбы по-американски - авторский комментарий Марии Петрашко.

"Мне дали 5 долларов, чтобы я проголосовала за Байдена", - говорит американка.

Американская демократия выглядит именно так: лживо, лицемерно и по-бандитски нагло. Подтасовку на президентских выборах США увидел весь мир еще в 2020 году. Увидели и воочию, и в графиках: когда после старта почтового голосования резко, фантастически прямо, начал лидировать Байден. И как бы американцы ни протестовали - властям США наплевать на мнение жителей США. Их граждане даже не имеют права голосовать - за них это делают какие-то выборщики. Ну так неужели вы думаете, что после этого открытого беззакония 2020 года власти США резко начнут соблюдать законы и проведут честные выборы? Смешно…

Суд признал Дональда Трампа виновным в изнасиловании журналистки Джин Кэрролл в 1996 году. Пострадавшей присудили 5 млн долларов.

Хочешь в Штатах в политике подняться - будь готов в секс-скандалах замараться. Главный соперник Байдена - Дональд Трамп, чей рейтинг доверия, судя по опросам, гораздо выше Байденовского, становится виновен в домогательствах, о которых жертва почему-то вспомнила спустя каких-то 27 лет, именно сейчас. Совпадение? Ради которого на год аннулировали действие срока давности по делам об изнасиловании, чтобы уж наверняка осудить экс-хозяина Белого дома. Если бы ни одно но. Американские законы не запрещают Трампу вести избирательную кампанию даже из тюремной камеры. К тому же, чем больше Дональда прессуют, тем больше ему сочувствуют американцы, и тем выше его рейтинг. Выглядит прямо как грамотная политтехнология со стороны как раз таки команды Трампа. Но я все же думаю, что цирк этот разыгран республиканцами, чтобы рейтинг Трампа действительно рос. И из всех конкурентов от Демократической партии - кандидатом в итоге стал именно эпатажный миллиардер, которого однажды уже слили. А вот команда Трампа играет совсем другими картами.

Твитер Илон Маск:"Учитывая федеральные расходы, вопрос "когда", а не "если" мы начнем дефолт".

Падение экономики США в кризис может привести к досрочному уходу Байдена и точно внесет колоссальный раздрай в ряды демократов. После этого у них не будет шансов выиграть президентские выборы 2024 года. Трамп, напротив, не боится рецессии и считает, что такая ситуация вернет его в Белый дом, ведь рано или поздно в США будет поставлен вопрос: кто может спасти нашу экономику. Владимир Васильев, политолог, американист

Итак, риск дефолта! Уж в который раз он в долларопечатной стране. Раньше эту проблему решали компромиссно республиканцы и демократы. Но после дерзкой кражи демократами голосов на выборах 2020-го - правил у игры нет. И вот два пути. Первый вариант: в июне Конгресс повысит передел госдолга, напечатав еще бумаги. Что рискованно, ведь уже практически каждый требует от Байдена сократить расходы госбюджета, особенно на Украину. И Трамп ой как играет на этом! И задавит Байдена в СМИ.





Теперь я скажу так: я хочу, чтобы Европа вложила больше денег, потому что от них 20 миллиардов долларов, у нас вложений на 170 миллиардов долларов. Дональд Трамп, кандидат в президенты США

Но есть второй вариант: Конгресс объявит-таки дефолт. Эксперты предрекают, что технический дефолт пошатнет доллар. А значит, и Штаты. Но также экономисты замечают, технический дефолт для Вашингтона - это, по сути, рецессия и снижение расходов на социальные нужды. И трамписты делают ставку как раз таки на рецессию. Ведь это пошатнет власть демократов, а уж в глазах американцев опальный миллиардер от республиканцев явно разбирается в экономике получше Байдена.

Американская демократия появилась на Земле раньше мамонтов? Че?

В конце своего выступления Байден выкрикнул: "Мы выиграем этот бой!"