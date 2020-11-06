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Выборы в США: подсчет голосов продолжается

Третьи сутки с момента общего дня голосования за будущего президента Соединенных Штатов. По предварительным результатам из 44 административных единиц у демократа Байдена 264 голоса выборщиков. Республиканец Трамп пока может рассчитывать лишь на 214. Действующий президент заявил: если подсчет почтовых бюллетеней будет вестись честно, то победить в выборах для него не составит труда.

Тем временем в стране не прекращаются волнения. Минувшей ночью акция протеста против Трампа в Денвере переросла в беспорядки. Полиция отреагировала мгновенно. Для разгона нарушителей порядка применяли брутальную силу и слезоточивый газ. Сообщается о задержанных.

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