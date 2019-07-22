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Выборы в Украине состоялись. Кто займет места в Раде?

Что же касается страны-соседки, то сейчас там заняты результатами голосования на выборах в Верховную раду девятого созыва. Они прошли накануне. Согласно предварительным итогам, побеждает партия «Слуга народа». Причем политическая сила Владимира Зеленского впервые в истории страны может сформировать однопартийное большинство. С чем, конечно, не согласны другие парламентские фракции. Так, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука намерены объединять усилия в Раде с победителем. А ведь есть еще оппозиционная платформа – "За жизнь" и "Европейская солидарность" Порошенко. Уже в конце августа новоизбранные народные депутаты соберутся на первое заседание. Какие настроения сейчас царят в Киеве из украинской столицы - наш политический обозреватель Алексей Волков.

Теперь уже можно сказать официально, что в традиционно желто-синие украинские цвета добавился еще зеленый и минимум на ближайшие пять лет. Партия «Слуга народа» мчит на всех парах к тому, чтобы вообще ни с кем не разговаривать в парламенте. Политическая ЗЕ-сила, по данным ЦИК, набирает более 50 процентов голосов – а это однопартийное большинство в Раде.

С учетом мажоритарных списков сторонники Зеленского под себя забирают 247 мест в Раде. К слову, для принятия закона необходимо 226 голосов, что означает зеленый свет для всех решений гаранта. Если восьмой созыв делал все, чтобы идеи Владимира Зеленского ушли в небытие, то этот будет работать с точностью да наоборот. Первые вопросы - новый генпрокурор, закон о снятии неприкосновенности и кресло премьер-министра.



Такие слова Зеленского заметно заставили напрячься два партийных штаба. Песню "Зелени очи" Вакарчук и так в последнее время на концертах старается не петь, но в коалицию хотел, на должность премьера возможно, как и Юлия Тимошенко, но и здесь теперь все зависит от решений "Слуги народа".
Согласно закону, новая Верховная рада девятого созыва должна заработать не позднее 9 же сентября. ЦИК Украины берет несколько недель, чтобы досчитать и пересчитать голоса.

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Наблюдатели зафиксировали свыше тысячи нарушений во время избирательного процесса, МВД завело с десяток уголовных дел. Необычно к утилизации пустых бюллетеней подошли в Днепре -там их решили рубить топором. В целом, международные наблюдатели довольны выборами.




Таким образом, великолепная пятерка в парламенте будет выглядеть так: "Слуга народа" - пропрезидентская, оппозиционная платформа - "За жизнь" - бело-голубой лагерь оппозиции, который считает, что с Кремлем надо дружить. "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Тимошенко и "Голос" Вакарчука - последние три опираются на западную Украину. Остальные, кто набрал два процента, получат миллион долларов в год и возмещение средств за агитацию.

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