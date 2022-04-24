Выборы во Франции: избиратели принимают решение, кто одержит победу в финальной дуэли

В стране проходит второй тур президентских выборов. В эти минуты избиратели принимают решение, кто одержит победу в финальной дуэли и займет руководящее кресло в Елисейском дворце. За это место борются два кандидата: действующий президент Эммануэль Макрон и глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.



Явка на 13:00 составила 26,41%. Как отмечают аналитики, это особенно низкий показатель.

Накануне в стране прошли масштабные манифестации. Демонстранты призывали игнорировать второй тур, скандировали: "Ни Макрон, ни Ле Пен!". Тем не менеемежду оппонентами развернулось настоящее противостояние.

Окончательные результаты будут объявлены Конституционным советом 27 или 28 апреля. Инаугурация президента Франции состоится до 14 мая.

