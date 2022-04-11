Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен не получили в сумме и 40 % поддержки от избирателей

Франция подводит промежуточные итоги президентских выборов. В стране будут проводить второй тур. Туда прошли действующий президент Эммануэль Макрон и кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Французские СМИ сообщили о незначительных инцидентах на избирательных участках. Не обошлось без уличных демонстраций.



Подробнее о тонкостях и колкостях итогов первого тура расскажет Андрей Семченко.



Солнце, полупустые улицы и гнетущее напряжение. День выборов на Корсике праздничным уж точно не назовешь. Здесь все по классике: антиправительственные лозунги на стенах, граффити про убийство на острове всякой свободы и возросшие сепаратистские настроения. Как назло, тремя неделями ранее после жестоких избиений в местной тюрьме скончался активист, выступавший за автономию Корсики. Так что по прошествии воскресенья власти выдохнули: без беспорядков и на том хорошо. Ведь всего за пару дней до этого о напряженной тишине можно было только мечтать.



Так или иначе, первый тур прошел. Как и ожидалось, по всей стране рекордно низкая явка. Два победителя начального этапа - Макрон и Ле Пен - не получили в сумме и 40 % поддержки от общего количества избирателей. Хотя действующий президент последние недели уж очень старался выглядеть озадаченным телефонными переговорами со сторонами украинского конфликта, именно он стоял в авангарде антироссийских европейских санкций. Как результат - резкий скачок цен на продукты и бензин. Никуда не делись гетто выходцев из Африки и арабских стран. Спекуляционным остается вопрос пенсионный. Борьбу с Москвой в счет игнорирования внутренних проблем французы, судя по всему, не оценили.



