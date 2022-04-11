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Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен не получили в сумме и 40 % поддержки от избирателей
Франция подводит промежуточные итоги президентских выборов. В стране будут проводить второй тур. Туда прошли действующий президент Эммануэль Макрон и кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Французские СМИ сообщили о незначительных инцидентах на избирательных участках. Не обошлось без уличных демонстраций.
Подробнее о тонкостях и колкостях итогов первого тура расскажет Андрей Семченко.
Солнце, полупустые улицы и гнетущее напряжение. День выборов на Корсике праздничным уж точно не назовешь. Здесь все по классике: антиправительственные лозунги на стенах, граффити про убийство на острове всякой свободы и возросшие сепаратистские настроения. Как назло, тремя неделями ранее после жестоких избиений в местной тюрьме скончался активист, выступавший за автономию Корсики. Так что по прошествии воскресенья власти выдохнули: без беспорядков и на том хорошо. Ведь всего за пару дней до этого о напряженной тишине можно было только мечтать.
Так или иначе, первый тур прошел. Как и ожидалось, по всей стране рекордно низкая явка. Два победителя начального этапа - Макрон и Ле Пен - не получили в сумме и 40 % поддержки от общего количества избирателей. Хотя действующий президент последние недели уж очень старался выглядеть озадаченным телефонными переговорами со сторонами украинского конфликта, именно он стоял в авангарде антироссийских европейских санкций. Как результат - резкий скачок цен на продукты и бензин. Никуда не делись гетто выходцев из Африки и арабских стран. Спекуляционным остается вопрос пенсионный. Борьбу с Москвой в счет игнорирования внутренних проблем французы, судя по всему, не оценили.
Протестная Франция
Минувший уикенд в Пятой республике обернулся множественными протестами. Начиная от акций зеленых, продолжая митингами антифашистов и заканчивая главными врагами нынешнего главы Елисейского дворца - желтых жилетов.
"Ни Макрону, ни Ле Пен!"
Марин Ле Пен - теперь уже единственный соперник Макрона - делает ставку на решении проблем простых французов. Сторонники крайне левого политика Жан-Люк Меланшона, которому лишь немного не хватило до второго места - сейчас в раздумьях, за кого же отдать голос во втором туре.
Есть и те, кто свою позицию высказывал решительно. Ночь во Франции выдалась неспокойной. Недовольство предварительными итогами президентских выборов французы решили выплеснуть на улицах. Во время стихийных демонстраций протестующие скандировали: "Ни Макрону, ни Ле Пен!". Акции протеста стремительно переросли в столкновения с полицией. В Ренне демонстранты возводили баррикады, в Леоне участники митинга использовали против правоохранителей фейерверки.
Чем больше кандидатов, тем, конечно, будет большим разброс мнений и соответственно голосов. Интересно другое: Макрон, приходивший в кресло президента как ответ всем остальным политическим партиям в 2017 году, знатно подрастерял свою поддержку. Однако сейчас все проигравшие либеральные партии сплотились вокруг него. Более спокойная по отношению к российскому руководству Ле Пен среди западного истеблишмента популярности сыскала не так много, как хотелось бы. Скорее всего, 24 апреля во втором туре во Франции победит телевизор. Ведь даже несмотря на общий социальный упадок, холодильник у большинства французов не такой уж и пустой. Можно и потерпеть.
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