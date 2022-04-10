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Выборы во Франции: по стране прокатились акции протеста против всех
Промежуточная явка на президентских выборах во Франции не дотянула даже до 25,5 % на полдень. Это на 3 % меньше, чем в предыдущую кампанию 2021 года. Кандидатов на главный пост 12. Но прохождение во второй тур аналитики пророчат двум соискателям - действующему президенту Эммануэлю Макрону и лидеру правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно опросам, Ле Пен уступает Макрону 4 %.
Против всех: по Франции прокатились акции протеста
Десятки демонстрантов-антифашистов прошли накануне по улицам Нанта. Судя по плакатам, эти избиратели и против Макрона, и против его ультраправого оппонента. Полиция заблокировала центр города, крупных беспорядков удалось избежать.
В Париже протестовали "Желтые жилеты". "Макрон, проваливай!" - лозунг говорит сам за себя. Несмотря на щедрые обещания действующего президента, рядовые французы задыхаются от высоких налогов, непомерных расходов на госчиновников и, конечно, растущих цен на топливо - литр бензина в некоторых районах Парижа уже 2,5 евро.
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