Выборы во Франции: по стране прокатились акции протеста против всех

Промежуточная явка на президентских выборах во Франции не дотянула даже до 25,5 % на полдень. Это на 3 % меньше, чем в предыдущую кампанию 2021 года. Кандидатов на главный пост 12. Но прохождение во второй тур аналитики пророчат двум соискателям - действующему президенту Эммануэлю Макрону и лидеру правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно опросам, Ле Пен уступает Макрону 4 %.

Против всех: по Франции прокатились акции протеста

Десятки демонстрантов-антифашистов прошли накануне по улицам Нанта. Судя по плакатам, эти избиратели и против Макрона, и против его ультраправого оппонента. Полиция заблокировала центр города, крупных беспорядков удалось избежать.