Выбрано предварительное место размещения базы США в Польше

США вплотную приблизились к созданию крупнейшего военного плацдарма на восточном фланге НАТО.

Предварительно уже выбрано место для размещения постоянной базы в Польше. Располагаться база будет на западе или юго-западе страны: в Нижнесилезском и Великопольском воеводствах, отметили в Минобороны Польши.

Ранее стало известно о включении пункта о создании постоянной военной базы США на территории Польши в стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Отмечается, что расходы на строительство могут составить около 2,7 млрд долларов, а вместимость - 5 тыс. военнослужащих.